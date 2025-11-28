İlginizi Çekebilir

Adalet bölümü öğrencilerine avukatlardan mesleki tanıtım semineri

Osmaniye'de adalet bölümü öğrencilerine yönelik, avukatlardan mesleki tanıtım semineri düzenlendi. Merkez Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, mesleki gelişimlerine katkı sunacak önemli bir buluşmada avukatlarla bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum Avukatları Av. Uğur Sağlam ve Av. İrem Nur Ekiz, “Mesleki Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında okulun konferans salonunda öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte, avukatlık mesleğinin kapsamı, hukuki alanda akademik ve mesleki ilerleme süreçleri, kamu ve idare hukukunun işleyişi gibi konularda detaylı bilgiler paylaşıldı. Avukatlar, mesleğin gereklilikleri, çalışma alanları ve kariyer olanaklarına ilişkin öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulundu.
Seminerin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri konuları sorma fırsatı buldu. Avukat Sağlam ve Ekiz, öğrencilerin yönelttiği soruları detaylı şekilde yanıtlayarak mesleğe dair önemli bilgiler aktardı. Etkinlik, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.



Osmaniye 28.11.2025
