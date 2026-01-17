İlginizi Çekebilir

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı

ADANA - Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası, 11 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuva, Adana Atlıspor Kulübü Grand Tennis Academy kortlarında gerçekleştiriliyor.

Ana tablo maçlarıyla başlayan turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra aralarında ABD, İtalya, İspanya, Ukrayna, Belçika ve Kazakistan'ın da olduğu 11 ülkeden 13-18 yaş arasındaki 200 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Taş, AA muhabirine, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte her geçen yıl tenise olan ilginin arttığını belirten Taş, "Hem sosyal ve kültürel hem de ticari anlamda Adana'ya katkı sağlayacağını, uluslararası platformda Adana'nın marka değerine katkı sunacağını düşündüğümüz bir organizasyon. Tenis, dünyada inanılmaz etkileşim gören bir spor olmaya devam ediyor. Adana da bundan nasibini alıyor. Şehrimiz hem mevsim hem de coğrafi konumu itibarıyla organizasyonların vazgeçilmezi haline geldi." diye konuştu.

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası, 25 Ocak'taki final maçlarıyla sona erecek.



