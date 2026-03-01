İlginizi Çekebilir

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
Futbol: Trendyol Süper Lig
Serikspor-Sivasspor maçının ardından
Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı
Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor
Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi
Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı
Futbol: Trendyol 1. Lig

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

ADANA - Trendyol 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında sahasında Atko Grup Pendikspor'a 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, "Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele ettiler, koştular ama maalesef başaramadık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, maça iyi başladıklarını ve ilk yarım saat başa baş mücadele ettiklerini belirtti.

Kubilayhan Yücel, "Yediğimiz golle çocukların morali bozuldu, kırılma noktasına geldik. Sonra da zaten golleri yedik. Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele ettiler, koştular ama maalesef başaramadık. " diye konuştu.

Yücel, taraftarlara destekledikleri için teşekkür etti.


- Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Teknik Sorumlusu Sinan Kaloğlu, 2 hafta önce Sivasspor'un berabere kaldığı Adana'da maçı ciddiye aldıkları için oyuncularını tebrik etti.

Maçı ciddiye almanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kaloğlu, şunları dile getirdi:

"Hafta içi planlarımızı, rakibin savunma arkasına yapılan koşular ve ataklara yönlendirmiştik. Bununla alakalı da pozisyonlar ve goller bulduk. Bu beni çok sevindirdi. Maçın başından sonuna kadar takımımızın rakibi ciddiye alması beni sevindirdi. Böyle bol gollü bir galibiyete oyuncularımızın ihtiyacı vardı. O yüzden hem kendi oyuncularımı hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum."

Kaloğlu, Adana Demirspor'lu oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Böyle gençlere de ihtiyacımız var Türk futbolu adına. Onları tebrik ediyorum. Onlar kaybetmiyor, onlar her maç kazanıyor, onu da söyleyeyim. Tabii ki zor günler geçiriyor, köklü bir camia. İnşallah bu cendereden çıkarlar." ifadelerini kullandı.



Spor 1.03.2026 17:02:45 0
Anahtar Kelimeler: adana demirspor-atko grup pendikspor maçının ardından

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Birleştirici Gücü
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Serikspor-Sivasspor maçının ardından

4

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

5

Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

6

Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi

7

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

8

Futbol: Trendyol 1. Lig

9

Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı

10

Futbol: Trendyol 1. Lig