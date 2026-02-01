İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da devrilen yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME 2- Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 9'a yükseldi
Türk savunma sanayisi ihracat odaklı büyümeyi sürdürecek
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde hasar gören 500 Evler Sitesi'nin yerinde güvenli konutlar yükseldi

Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı

Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde

Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı

ADANA - EREN BOZKURT/ALAEDDİN ÇOĞAL - Türkiye'de uluslararası öneme haiz 14 sulak alandan 4'ünün yer aldığı Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de yapılan kış ortası sayımda 74 türden 287 bin 254 su kuşu tespit edildi.

Göçmen kuşların önemli dinlenme ve beslenme alanlarının yer aldığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki sulak alanlar, aralarında flamingo, gri balıkçıl, kervan çulluğu, tarakdiş, kaşıkçı, sumru ve alaca yalıçapkınının da bulunduğu çok sayıda türün uğrak yeri oluyor.

Sulak alanlarda her yıl Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Asya'nın batısının içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak adlandırılan bölgeyle eş zamanlı su kuşu sayımı yapılıyor.

Bu kapsamda Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de gerçekleştirilen kış ortası sayımında, 74 türden 287 bin 254 su kuşu gözlemlendi.

- "Sulak alanlarımız, önemli bir mola noktasıdır"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, AA muhabirine, sorumluluk sahalarının sulak alanlar konusunda zengin olduğunu söyledi.

Türkiye'deki uluslararası öneme sahip 14 Ramsar alanından 4'ünün bölgelerinde olduğunu belirten Atmaca, şöyle konuştu:

"Bu alanda çalışmalarımızın önemi ve ağırlığı da artmaktadır. Ulusal haiz sulak alanlarımız da bulunmaktadır. Buraların korunması, sürdürülebilir yönetimi ve izlenmesi çalışmalarını ana görev faaliyetlerimizden birisi olarak sürdürmekteyiz."

Atmaca, sulak alanların biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Tropikal ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu ekosistemler sulak alan ekosistemleridir. Ülkemiz için çok daha büyük önem arz ediyor çünkü sulak alanlar göçmen kuşların çok önemli üreme ve barınma alanlarıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin, iki önemli kuş göç yolunda olduğunu dile getiren Atmaca, "Bu göç yolları, Bölge Müdürlüğümüz üzerinden geçip Belen geçidinden Afrika'ya doğru geçmektedir. Sulak alanlarımız, göçmen kuşların uzun soluklu yolculuklarında önemli mola noktasıdır. Buraların korunması bu açıdan da çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Atmaca, bölgelerindeki sulak alanlarda her yıl göçmen kuşların sayımını yaptıklarını söyledi.

Son verilere göre Türkiye'de 503 kuş türü bulunduğunu belirten Atmaca, bu yıl sorumluluk alanlarında gerçekleştirdikleri kış ortası su kuşu sayımında 74 türde 287 bin 254 kuş saydıklarını bildirdi.

Atmaca, Birleşmiş Milletler kararıyla 2 Şubat'ın Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlandığını kaydetti.



Eğitim 1.02.2026 13:19:05 0
Anahtar Kelimeler: adana hatay mersin kayseri osmaniye ve niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

2

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Antalya'da devrilen yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı

5

AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı

6

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

7

GÜNCELLEME - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

8

GÜNCELLEME 2- Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 9'a yükseldi

9

Türk savunma sanayisi ihracat odaklı büyümeyi sürdürecek

10

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde hasar gören 500 Evler Sitesi'nin yerinde güvenli konutlar yükseldi