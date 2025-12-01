Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan polislerin özel gereksinimli çocuklarını ağırladı

ADANA - Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla polislerin özel gereksinimli çocuklarıyla bir araya geldi.

Arıkan, kendisini ziyaret eden özel gereksinimli bireyleri kapıda karşıladı.

Polis çocuklarıyla sohbet eden Arıkan, misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Ordu'da 2001 yılında kavgaya müdahale sırasında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın 24 yaşındaki özel gereksinimli oğlu Alperen Savaş da Arıkan'a hediye takdim etti.

Arıkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette özel gereksinimli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirdi.