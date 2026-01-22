İlginizi Çekebilir

Osman Aksoy DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçildi
Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
Hatay'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Mersin'de sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mdgrup Osmaniyespor Başkanı Demir:” Osmaniyespor Herkesin Takımıdır”
Antalya'da kongre turizmi uluslararası organizasyonlarla hareketlenecek
Mastercard'da üst düzey atamalar
Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi
Doğa sporcuları Aladağlar'ın karla kaplı eteklerinde sınırlarını zorluyor

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Aras, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Aras, AA

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Aras, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aras, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Aras, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

Aras, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Oylamayı değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Aras, AA'nın dünya ve Türkiye'deki her konuyu objektif ve doğal haliyle aktardığını söyledi.

Aras, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu belirterek, "Fotoğrafları seçmekte zorlandım. Hepsi çok ilgi çekici, düşündüren, duygulandıran, zaman zaman yüreğimize dokunan fotoğraflardı. Fotoğrafları çeken ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 22.01.2026 12:33:10 0
Anahtar Kelimeler: adana il milli eğitim müdürü aras aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Böyle Yetenekler Kaymakamlıkla Sınırlı Kalmamalı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osman Aksoy DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçildi

2

Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

3

Hatay'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

4

Mersin'de sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Mdgrup Osmaniyespor Başkanı Demir:” Osmaniyespor Herkesin Takımıdır”

6

Antalya'da kongre turizmi uluslararası organizasyonlarla hareketlenecek

7

Mastercard'da üst düzey atamalar

8

Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

9

Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi

10

Doğa sporcuları Aladağlar'ın karla kaplı eteklerinde sınırlarını zorluyor