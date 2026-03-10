İlginizi Çekebilir

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı
Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi
KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kentte ikamet eden G.D'yi 26 Şubat'ta cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Zanlı, G.D'ye kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve operasyon düzenleyecekleri yalanıyla evindeki para ve altınları inceleyeceklerini söyledi.

Görüşmenin ardından G.D, şüphelinin yönlendirmesiyle içinde 1,5 milyon lira tutarında para ve altın bulunan paketi yaşadığı daireye gelen kadına teslim etti.

Daha sonra telefonla görüştüğü kişiye ulaşamayan G.D, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

İkametin bulunduğu apartmanın ve çevresindeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etti.

Ekipler, Adana, Nevşehir ve Konya'da düzenledikleri operasyonla 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, 21 mermi, bir miktar uyuşturucu, çok sayıda SIM kart, banka kartları, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar ile çeşitli belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüpheli kadının G.D'nin ikamet ettiği apartmana girmesi ve bir süre sonra buradan elinde paketle ayrılıp araca binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Yurt Dünya 10.03.2026 14:19:29 0
Anahtar Kelimeler: adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Demir, Ankara’dan Umutlu Dönüyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

2

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

3

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

4

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

5

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor

6

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

7

Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

8

Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

9

KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

10

Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor