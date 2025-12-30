Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana merkezli 10 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yemekçilik şirketi üzerinden gıda tedarikinde bulundukları firmaları karşılıksız çeklerle dolandırdığı öne sürülen bir gruba yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda 25 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün konkordato ilan etmeden önce üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını işçileri ve yakınları adına kayıtlı 8 paravan şirkete aktararak en az 22 firmayı yaklaşık 328 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

- 25 şüpheli gözaltına alındı

Bunun üzerine şüphelilere yönelik Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşısı olduğu öne sürülen Yakup K. (59), dini nikahlı eşi Fatma A. ile yönetici konumunda olduğu iddia edilen Mahir A. (46) ve Nesrin Ü'nün (47) de aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 285 bin lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde ziynet eşyası, 249 çek, 111 senet, 9 tapu ve 26 kaşe ele geçirildi.

Öte yandan, piyasa değeri 348 milyon 250 bin lira olan 25 taşınır ve 29 taşınmaz ile birer kiloluk 8 külçe altına da el konuldu.

- Külçe altınlarla yakalandı

Külçe altınların şüphelilerden Meryem V'nin banka şubesindeki kiralık kasasında bulunduğu ve kadının altınları kasadan alıp bankadan uzaklaştığı sırada ekiplerce yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan rapora göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar liranın üzerinde işlem yapıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 zanlı, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Yakup K, Fatma A, Mahir A. ve Nesrin Ü'nün de aralarında olduğu 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.



Yurt Dünya 30.12.2025 13:33:45 0
