Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.

Adana'da vatandaşlar, erken saatlerde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest aldı, serilen namazlık ve kilimlerde vaaz dinledi.

Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.

- Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için kentin en büyük camilerinden Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gitti.

Vaaz sonrası vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve dua etti.

Bayram namazında caminin tamamı dolarken, vatandaşların bir kısmı da avluya konulan hasırlara seccadelerini sererek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Bayramlaşma ve namaz programı, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

- Hatay

Hatay'da vatandaşlar, İskenderun ilçesindeki Kaptanpaşa Camisi'ne geldi.

Cami imamının vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Sunar Nuri Çomu Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.

Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, cami çıkışında bayramlaştı.



