Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

ADANA - Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Mersin

Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.

- Hatay

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi.

Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Verilen vaazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.



