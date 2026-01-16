İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği
Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti
TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı
Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol
Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da 1560 okuldaki 505 bin 25 öğrenci karne aldı.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı, merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulunda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Balcı, onlarla sohbet etti.

Törene, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da katıldı.

- Mersin

Mersin'de de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Erdemli ilçesindeki Şehit Halil Şahin İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Celil Mutlu İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Özdemirci ve şehit aileleri katıldı.

Vali Toros, resmi açılışlarını da gerçekleştirdiği iki okulda öğrencilere karnelerini verdi.

Törenin ardından şehitlerin anısına okulların bahçesine zeytin fidanı dikildi.

- Hatay

Hatay'da da 1515 okulda 374 bin 186 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesinde Atatürk Ortaokulunda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de 460 okulda 149 bin öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Eskişehir Valiliğine atanan Vali Erdinç Yılmaz, Mehmet Akif İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Vali Yılmaz, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.



Yurt Dünya 16.01.2026 15:10:10 0
Anahtar Kelimeler: adana mersin hatay ve osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği

3

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

4

Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

5

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

6

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti

7

TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

8

Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol

9

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

10

Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu