Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Mersin

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

- Hatay

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından vaaz verildi.

Duaların edildiği programda, vatandaşlar namaz kıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla Bülbül Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahat Taşçı tarafından vaaz verildi.

Cami çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu.



