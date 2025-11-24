İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Adana, Mersin ve Osmaniye ilçelerinde de Öğretmenler Günü kutlandı

Adana, Mersin ve Osmaniye ilçelerinde de Öğretmenler Günü kutlandı

Adana, Mersin ve Osmaniye ilçelerinde de Öğretmenler Günü kutlandı

ADANA - Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki programda, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ertuğrul İnce, Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelen sundu.

Aladağ Öğretmenevi'nde devam eden programda Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, öğretmenlere gül, meslekte 20'nci yılını dolduran eğitimcilere de plaket verdi.

- Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'in katılımıyla Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte spor dallarında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrasında merhum öğretmenlerin mezarlarına çiçek bırakıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Mehmetli Şehit Umut Eyvaz İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Mehmet Üste, öğrencileri geleceğe donanımlı ve özgüven sahibi olarak hazırlayan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.



Yurt Dünya 24.11.2025 19:03:19 0
Anahtar Kelimeler: adana mersin ve osmaniye ilçelerinde de öğretmenler günü kutlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı