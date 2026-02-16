Adana Orman Bölge Müdürlüğü yöneticilerine etkili iletişim ve liderlik eğitimi verildi

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'da Orman Bölge Müdürlüğü yöneticilerine yönelik etkili iletişim ve liderlik eğitimi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen eğitim, Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda yapıldı.

Müdürlükte yönetici pozisyonunda görev yapan personel için düzenlenen eğitime video konferansla bağlanan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "yeşil vatan" bilinciyle donanmış lider yöneticiler yetiştirme eğitimlerine devam edeceklerini belirtti.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de konuşmasında, geleceğin liderlerinin Türkiye'nin inşası için önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Kırdök, katılımcılara etkili iletişim ve liderlik konusunda sunum yaptı.



