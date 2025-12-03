Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Avrupa Birliğine (AB) Adana şalgam suyu için yapılan tescil başvurusunun uygun bulunduğunu söyledi.

Bayram, Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, kentin coğrafi işaret tescilli şalgam suyunun yüzde 95'inin Adana'da üretildiğini ve 32 ülkeye ihracatının yapıldığını söyledi.

Adana şalgam suyunun tescili için 19 Nisan 2023'te Avrupa Birliğine (AB) müracaat ettiklerini hatırlatan Bayram, 21 Kasım 2025'te başvurunun uygun bulunduğunun kendilerine bildirildiğini dile getirdi.

Bayram, tescil için 3 ay askı süresinin bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün şalgam suyu. Şalgam suyu bizim çok önem verdiğimiz, ihracatımıza katkı koyan bir ürün. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam suyu markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da Avrupa'da bu ürünün geçerliliğinin başladığının kanıtıdır."

- "Şalgamımız küresel pazarda daha görünür hale gelecek"

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas da ürünün AB coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Şalgamın suyunun uluslararası alanda korunması ve bilinirliğinin artması açısından gelişmenin önemli olduğuna dikkati çeken Nas, şunları kaydetti:

"Başvurumuzun kabul edilmesi şalgamı uluslararası ölçekte tanınması ve korunması bakımından hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı üreticilerimizin emeğini koruyacak, aynı zamanda kentimizin gastronomi markasına güçlü bir değer katacaktır. AB tescili sadece koruma mekanizması değildir, aynı zamanda yeni fırsatların kapısını aralayan bir süreçtir. Tescil süreci tamamlandığında şalgam suyumuz küresel pazarda daha görünür hale gelecek ve üreticilerimizin rekabet gücü artacaktır. Şehrimizin değerini uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde duyurma imkanı bulacağız."



