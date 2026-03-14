Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü

İlginizi Çekebilir

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Adana'da şalgam suyunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020'de coğrafi işaret tescili alan şalgam suyu, Adana Ticaret Odası öncülüğünde yürütülen çalışmalarla AB'den de tescillendi.

Şalgam suyu üreticileri, siyah havuç, şalgam turpu ve bulgur unu mayasıyla hazırladıkları içeceği, Avrupa Birliği tesciliyle çok daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

- Şalgam suyunun ihracatı artacak

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine, şalgam suyunun tescillenmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Tanıtım çalışmalarının meyvesini aldıklarını anlatan Nas, tescille içeceğin ününün daha da artacağını ifade etti.

Nas, kentte üretimi yapılan şalgam suyunun 55 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nden alınan tescille ürünün ihracatının daha da artacağını vurgulayan Nas, şöyle konuştu:

"Özellikle Avrupa ve o bölgelerde bu ürünün tanınabilmesi için böyle bir belgeye inanılmaz ihtiyacımız vardı. Sonuçta şalgam biliniyor ama Avrupa bilmiyor. Bu belge için özellikle son 3 yıldır çok büyük çabalar ve çalışmalar oldu. O çalışmaların sonucunda bu belgeyi alabildik. İçecekte Türkiye'nin AB coğrafi işaretli ilk ürünü oldu. Avrupa'da satışlarımızı en az iki veya üç kata çıkaracak. Dünyada bizim dışımızda şalgam üreten başka bir ülke yok, bilen de yok. Onun için bu belge, bize dünyanın diğer farklı ülkelerinde de önümüzü açtı. Bu belgenin olması, özellikle Amerika kıtasında, Kanada ve Japonya taraflarında önümüzü açacak."

- "Şalgamı dünyaya tanıtacağız"

Üretici İlhan Kurnaz da şalgam suyunun kebabın yanında tüketilen vazgeçilmez bir içecek olduğunu dile getirdi.

Şalgam suyunun AB'den tescil almasının ürünün yanı sıra kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirten Kurnaz, şöyle konuştu:

"Şalgam, çok tüketilen bir içecek. Son yıllarda tüketimi daha da arttı. Doğal olduğundan dolayı insanlar tamamen şalgama yöneldiler. Şalgam suyunun Avrupa'dan tescil alması, bizim için çok iyi oldu. Eminim ki bundan sonra işlerimize çok katkı sağlayacak. Şalgamı dünyaya tanıtacağız, bundan daha iyi bir şey olamaz. Tescili aldıktan sonra satışlarımız katlar diye düşünüyorum."

Kenan Konak de tescil sayesinde şalgam suyu satışlarının daha da artacağını söyledi.



Yurt Dünya 14.03.2026 12:01:49
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

