Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Hasta Okulu" etkinliği düzenlendi

ADANA - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Kanser tedavisinde radyoterapi ve doğru beslenmenin gücü" konulu "Hasta Okulu" programı yapıldı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, radyasyon onkolojisinin hem toplumda hem de hekimler arasında yeterince bilinmediğini, bu nedenle daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Selahattin Menteş de Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin kanser ve kanserle ilişkili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kanserin birçok aileyi doğrudan ya da dolaylı etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Menteş, hastalığın ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Programda katılımcı doktorlar, hasta ve hasta yakınlarının sorularının cevapladı.

