Adana Valisi Mustafa Yavuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

ADANA - Adana Valisi Mustafa Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle görüştü.

Vali Yavuz, Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri, Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne ziyarette bulundu.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Yavuz, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde şehitler için dua edildi.

Yavuz'a programında, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel de eşlik etti.