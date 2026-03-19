Adana Valisi Mustafa Yavuz trafik denetimine katıldı

ADANA - Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel'in eşlik ettiği Vali Yavuz, Adana-Mersin kara yolunda denetim yapan ekiplerle bir araya geldi.

Vali Yavuz, denetim noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Yavuz, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

- "10 bin 660 personel ve 959 araçla birlikte sahada olacağız"

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili öncesi tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için çalıştıklarını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz 8 bin 596 personel, 641 araç, 1 helikopter, 7 dron ve 40 zırhlı araçla, İl Jandarma Komutanlığımız 2 bin 38 personel, 278 araç, 8 dron ve 8 zırhlı araçla, sahil güvenliğimiz ise 20 personel, 3 araç ve 3 yüzer unsurla bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için sahada olacak. 10 bin 660 personel ve 959 araçla birlikte sahada olacağız."

Yavuz, bayram tatili süresince ilgili birimlerin denetimleri artıracağını vurgulayarak, "Tarım Müdürlüğümüz de 30 ekip ve 90 personelle vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması noktasında çalışmalarını yapıyor. Tüm hastanelerimizde bayramla ilgili özel tedbirlerimizi aldık. Ticaret İl Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz de ekipleriyle denetimlerine devam ediyorlar." dedi.



