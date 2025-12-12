Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Köşger, Gökçeler Mahallesi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.



Her cuma günü çeşitli mahallelerde kamu kurumlarının temsilcileriyle mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Köşger, "Her fırsatta sahada olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek bizim için önem arz ediyor. Adana'mızın huzuru, refahı ve kalkınması için tüm kurumlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci de katıldı.

