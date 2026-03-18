AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:

Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ertan Sümer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve atışının yapıldığı programda, İstiklal Marşı okundu, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Mersin

Mersin'de Vali Atilla Toros, Tuğamiral Korkut Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Halit Şahin, Asri Mezarlığı'ndaki törende şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda şehitler için dua edildi.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferi yalnızca askeri bir başarı değil bir milletin var olma iradesi, fedakarlığı ve birlik ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktasıdır." dedi.

Programda kent protokolü ve vatandaşlar, şehit mezarlarına karanfil koydu.

- Hatay

Hatay'daki Antakya Şehitliği'nde yapılan törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Kazım Teköz ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Cuma Çapar, anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Masatlı, konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını vurgulayarak, "Çanakkale, Türk milletinin esareti reddeden karakterinin, istiklalinden asla vazgeçmeyen seciyesinin, vatan, bayrak, ezan ve mukaddesat uğruna ölümü dahi tebessümle karşılayan yüksek ruhunun abideleşmiş halidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Asri Mezarlık'taki şehitlikte tören düzenlendi.

Şehitlerin dualarla anıldığı törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve diğer katılımcılar, mezarlara karanfil koydu.



18.03.2026
