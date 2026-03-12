İlginizi Çekebilir

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor
Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi
Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti
Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

Adana ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

Adana ve çevre illerde İstiklal Marşı

Adana ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

ADANA - Adana, Hatay ve Osmaniye'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Mustafa Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın milletin hafızası, vicdanı ve duası olduğunu söyledi.

Gençlere hitap eden Yavuz, "Sevgili gençler, İstiklal Marşı'nı anlamak, bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu bilmek, bayrağımızın hangi bedellerle dalgalandığını idrak etmek ve ecdadımızın emanetine sahip çıkmaktır. Sizlerden beklenen, bu büyük mirası anlayarak yaşamak ve geleceğe taşımaktır çünkü sizler, bu milletin yarınlarını omuzlayacak nesillersiniz​​​​​​​." dedi.

Konuşmanın ardından resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Hatay

Hatay'da Payas Yapay Zeka Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Vali Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün de katıldığı etkinlikte öğrenciler şiir okudu, tiyatro gösterisi yaptı.

Program sonunda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sanat Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin katıldığı etkinlikte, tiyatro oyunu sahnelendi, çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.



Yurt Dünya 12.03.2026 16:55:10 0
Anahtar Kelimeler: adana ve çevre illerde istiklal marşı'nın kabulü ve mehmet akif ersoy'u anma günü etkinliği yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Oski Ne Yapıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

2

Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

3

Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi

4

Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri

5

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı

6

Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı

7

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

8

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

9

Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

10

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı