Adana ve Hatay'da depremzedeler yeni yuvalarının ödeme planını memnuniyetle karşıladı

ADANA/HATAY - Adana ve Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri evlerinin yerine inşa edilen konutlarına yerleşen hak sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet konutlarına uygun şartlarda sahip olunacağına ilişkin açıklamasından memnuniyet duydu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iki kentte, evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) birçok noktada inşa edilen yuvalarına kurayla yerleşen afetzedeler, yeni bir hayata başladı.

Hak sahipleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında afetten etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz ve sabit fiyatlarla sahip olacağını duyurmasıyla sevinç yaşadı.

- "Şu an güvenle uyuyabiliyorum"

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki deprem konutlarında oturanlardan 60 yaşındaki Ayşe Kabacık, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki afette Huzurevleri Mahallesi'ndeki ikametinin hasar gördüğünü söyledi.

Eşiyle zor günler yaşadıklarını dile getiren Kabacık, "O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Bu deprem konutları yapıldı, şu an güvenle uyuyabiliyorum. En büyük rahatlığım, güvenle yastığa başımı koymak. Deprem korkum azaldı. Evler oldukça iyi ve kullanışlı, memnunuz." dedi.

Kabacık, Erdoğan'ın deprem konutlarının ödemesine ilişkin açıklaması karşısında mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Haberlerde okudum, o kadar hoşuma gitti ki... Neredeyse bedavaya ev sahibi oluyormuşuz. Çok hoşumuza gitti. Bu şartlarda ev sahibi olmak, günümüz koşullarında ve sağlam konutlara sahip olmak depremzedeler için çok önemli. Bizi çok mutlu etti. Hemen 'Haberi okudun mu?' diye eşimi aradım çünkü merak ediyorduk."

- "Fiyatları aylık 10-15 bin bandında bekliyordum, umduğumdan çok daha düşük"

45 yaşındaki Serkan Sertoğlu da afette Güzelyalı Mahallesi'ndeki Belük Apartmanı'nın yıkılmasıyla evini kaybettiğini anlattı.

Yeni ikametinin güzel ve sağlam olduğunu vurgulayan Sertoğlu, "Konforlu ve güvenli olduğunu düşünüyoruz. Fiyatları aylık 10-15 bin bandında bekliyordum, umduğumdan çok daha düşük, hatta yarı fiyatına rakamlar belirtilmiş. Fiyat olarak çok güzel. Taksit imkanlarının 18 yıl boyunca aynı fiyatta ve faizsiz olması gayet güzel. Peşin ödeme ise neredeyse bedava." diye konuştu.

Hak sahiplerinden 47 yaşındaki Erhan Gön de şu ifadeleri kullandı:

"Allah razı olsun devletimizden, kimsenin yapamayacağını yaptı. Faizsiz olması çok güzel çünkü her ay belli bir faiz eklendiği zaman değeri kalmıyor ama böyle çok güzel oldu. Normal bir ev almış olsanız bankaya müracaat edip belli bir faizle size kredi sağlayacak, onu gününden gününe faiziyle ödemek zorundasınız ama bu böyle olmayacak. 18 yıl boyunca her ay sabit fiyatla inşallah borcumuzu kapatacağız."

Muzaffer Gül de peşin ödeme fiyatlarının makul olduğunu dile getirdi.

- Antakyalı depremzedeler de konutların fiyatından memnun

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde yükselen deprem konutlarına yerleşenlerden 37 yaşındaki Nigar Dönmez ise Karlısu Mahallesi'ndeki evinin afet gecesi ağır hasar görmesi nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla konteyner kentte kaldıklarını söyledi.

Dönmez, geçen yıl kasımda yeni yuvalarına kavuştuklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Evim geniş, 3 1 şeklinde. Allah devletimizden razı olsun, çok güzel bir imkan sağladı bize. Artık evimizdeyiz, çok şükür rahatız, mutluyuz. Çok uygun fiyat. Dünyanın hiçbir yerinde bu meblağda böyle bir ev verilmez diye düşünüyorum. Düşündüğümüzden çok çok aşağıda bir fiyat, daha yüksek bekliyordum. Çok güzel bir rakam geldi. Allah razı olsun devletimizden, çok güzel imkanlar sağladılar."

Akhisar Mahallesi'ndeki evi depremde yıkılan 63 yaşındaki Mehmet Korkmaz da eşiyle bir süre Osmaniye'de yaşayan oğlunun yanında kaldıklarını, ardından Antakya'daki konteyner kente yerleştiklerini kaydetti.

Korkmaz, yaklaşık 7 ay önce taşındığı Dikmece Mahallesi'ndeki yeni evinden memnun olduğunu dile getirerek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, kendisine çok müteşekkiriz. Evlerimizin fiyatları beklediğimizin altında. Evlerimizin ödemesi için bize sunulan 3 seçenek de uygun. Devletimize çok teşekkür ederiz." dedi.

- İskenderun ilçesinde de yüzler güldü

İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi'nde afetzedeler için tasarlanan konutlara yerleşenlerden 39 yaşındaki Zeliha Erik, evinin depremde ağır hasar görmesinin ardından eşi ve engelli oğluyla konteynerde kaldıklarını anlattı.

Umutlu bekleyişin ardından taşındıkları yeni evlerine ilişkin duyurulan ödeme planını sevinçle karşıladıklarını aktaran Erik, şöyle konuştu:

"Eski evimde doğal gaz yoktu. Bu ev önceki evimden daha üstün, sıcacık. Devletimiz verdiği sözü tuttu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, beklediğimiz şeydi. Cumhurbaşkanımıza inanıyor ve güveniyorduk. Hiçbir zaman güvenimizi sarsmadı. Her zaman 'Milletimizin arkasındayız.' diyordu, dediğini de yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz ve mutluluk verici bir rakam."

52 yaşındaki Meryem Yutmaz da şunları kaydetti:

"Yıkılan evimde hiçbir şey yoktu. Odun sobası kullanıyorduk, zaten iki oda bir evdi. Burada kocaman bir daire var. Sıcacık, her şey elimizin altında. Doğal gazımız ve sıcak suyumuz var. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi hiç mağdur etmedi. Bu paraya bir ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Anlatamıyoruz şu an, o kadar mutluyuz."

- Deprem konutlarının ödeme planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödeneceğini, bu fiyatın 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacağını belirterek, "Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, köy evlerinde ise maliyetten yüzde 50 indirim yapacaklarını, ödemenin 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacağını ve isteyenin 448 bin liradan konutunu peşin alabileceğini açıklamıştı.