Adana ve Mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı

ADANA - Adana ve Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, kent genelindeki denetimleri merkez Seyhan ilçesinde sürdürdü.

Bir alışveriş merkezindeki zincir market şubesini inceleyen ekip, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihini, etiketini, kasa ve raflardaki fiyat uyumunu kontrol etti.

Gödelek, gazetecilere, ramazan öncesinde vatandaşların adil ve şeffaf fiyatlara ulaşması için denetimler yaptıklarını söyledi.

Rutin denetimlerin yanı sıra kendilerine ulaşan ihbarları da değerlendirdiklerini dile getiren Gödelek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımızın bizlere başvurmasını talep ediyoruz. Biz anında yerinde denetim yapıyor ve idari yaptırım uyguluyoruz. 2025 yılında yaklaşık 7 milyon lira ceza kestik. Bu anlamda etkili denetimler yapıyoruz."

- Mersin

Mersin'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla etiketleri not aldı.

İşletmelerde satılan ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetime katılan Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, ramazan ayı öncesi kent genelindeki incelemelerin artırıldığını söyledi.

Fahiş fiyat artışına karşı çalışmalar yaptıklarını belirten Sümer, şunları kaydetti:

"Marketlerdeki fiyat artışlarını kontrol altına alıyoruz. İşletmelerin 'fiyat güncellemeleri' adı altında yapmış olduğu değişiklikleri mutlaka etiketlerine işlemeleri gerekmektedir. Fahiş fiyatla ilgili olarak uygunsuz, kişisel artışlara gitmemeleri, bu konuda özellikle vatandaşı düşünerek hareket etmeleri ve sonuçlarından da sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamamız veya Müdürlüğümüze müracaat ederek yaşadıkları sorunlarla ilgili yardım alabilirler. Biz de kendilerine gerekli destekleri sağlıyoruz."