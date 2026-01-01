İlginizi Çekebilir

Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı

Adana ve Mersin

Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı

ADANA - Adana ve Mersin'de yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da bazı vatandaşlar 2026 yılının ilk dakikalarında özel olarak süslenen Atatürk Parkı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan bazı vatandaşlar havai fişek patlattı, bazıları ise müzik eşliğinde eğlendi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince kurulan Yılbaşı Pazarı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapılan etkinliklerde DJ performansları sergilendi.

Etkinliğe katılanlar çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

Meydanda kurulan stantlarda yılbaşı süsleri, yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Yılbaşına girildiği anlarda havai fişek gösterisi yapıldı.

Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.



