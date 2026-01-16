Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ve Mersin'in Silifke, Gülnar ilçelerinde öğrencilere düzenlenen törenlerle karneleri verildi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Aydın, öğrencilere karnelerini vererek, yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Eğitim camiasının özveriyle çalıştığını ifade eden Aydın, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde de öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam Abdullah Aslaner, Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencileriden tatili verimli geçirmelerini istedi.

Törene Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim de ilçede 3 bin 223 öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiğini kaydetti.​​​​​​​

