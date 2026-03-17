Adana'da "+1 Farkla Sahne Senin" etkinliği düzenlendi

ADANA - Adana'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında " 1 Farkla Sahne Senin" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gönüllü Anneler Topluluğu işbirliğinde organize edilen etkinlik, Adana Müzesi'nin konferans salonunda yapıldı.

Etkinlikte anneleriyle sahneye çıkan down sendromlu bireyler şarkı söyledi.

Özel gereksinimli bireylerden oluşan " 1 Orkestrası" da etkinlikte konser verdi.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylerin fırsat tanındığında her şeyi başarabileceğini dile getirdi.

Anlamlı etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Akgöz, "Biz çocuklarımızın müzik ve sanatta neler başarabileceğini topluma göstermek istiyoruz. Çocuklarımız çok yetenekliler." dedi.