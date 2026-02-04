İlginizi Çekebilir

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:
Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Adana

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir tekel bayide 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokağı'ndaki bir tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada M.Ç'nin ölmesi ve M.Ö'nün yaralanmasına ilişkin yürüttükleri çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin adreslerini belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliler Ş.K, F.Y, K.K. ve V.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.K. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokağı'nda 31 Ocak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında çıkan bıçaklı kavgada, M.Ç. ile M.Ö. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan M.Ç. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



Yurt Dünya 4.02.2026 14:02:19 0
Anahtar Kelimeler: adana'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

2

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

3

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

5

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

6

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

7

Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

8

Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi

9

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

10

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı