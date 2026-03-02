İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Antalyasporlular iftarda buluştu
Galatasaray, Alanya'ya geldi
İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol
Adana'da 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manavgat'ta Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı
Yeşilay Reyhanlı ilçesinde satranç etkinliği düzenledi
Antalya'da 60 yaş üzeri bireyler belediye birimlerinde gönüllü görev alacak
EY telekomünikasyon operatörlerini bekleyen 10 önemli riski paylaştı

Adana'da 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Adana

Adana'da 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 13 katlı apartmanın 10'uncu katında çıkan yangında binada mahsur kalan hamile kadın ekiplerce kurtarıldı.

Gültepe Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, apartmana girmeye çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açarak bina girişine izin vermezken, itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binanın 13'üncü katında mahsur kalan hamile bir kadın da ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve dairede soğutma çalışması yapıldı.



Yurt Dünya 2.03.2026 18:15:47 0
Anahtar Kelimeler: adana'da 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Şan Şöhret Bize Göre Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

2

Antalyasporlular iftarda buluştu

3

Galatasaray, Alanya'ya geldi

4

İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol

5

Adana'da 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

6

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

7

Manavgat'ta Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı

8

Yeşilay Reyhanlı ilçesinde satranç etkinliği düzenledi

9

Antalya'da 60 yaş üzeri bireyler belediye birimlerinde gönüllü görev alacak

10

EY telekomünikasyon operatörlerini bekleyen 10 önemli riski paylaştı