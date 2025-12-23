İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da 156 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 156 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin Seyhan ilçesindeki Dumlupınar ve Meydan mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 156 bin 418 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, 1'i kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması, çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması ve zanlıları gözaltına alması polis kamerasınca kaydedildi.



