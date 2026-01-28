İlginizi Çekebilir

Kariyerini bırakarak sinemaya yönelen mühendis, ödüllü filmlere imza atıyor
İskenderun ilçesinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Daikin'den tüketimi azaltan yeni nesil Icon Premix kombi
Hatay'da sahte altın sattıkları iddia edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi
Belen ilçesinde düzenlenen etkinlik ozan ve şairleri buluşturdu
Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
AK Parti Osmaniye İl Başkanı Binboğa: Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla yaşıyor
Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatayspor, 4 futbolcuyu daha transfer etti
Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı

Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana

Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, babasının yaralandığı otomatik tabancayla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde Muhammed Yeşil'in (16) yaşamını yitirdiği, babası Bekir Yeşil'in (43) yaralandığı silahlı saldırının zanlısının A.E. (21) olduğunu belirledi.

Polis, cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla A.E'nin babası M.N.E, annesi H.E, amcası E.E, kuzenleri M.E. ve F.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.E, H.E, E.E. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firari A.E'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

- "Oğlum kucağımda vefat etti"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Bekir Yeşil, gazetecilere açıklama yaptı.

Diğer oğlu Sinan Yeşil'in (20) eşiyle kaçarak evlendiğini, bu nedenle gelininin ailesiyle aralarında husumet oluştuğunu iddia eden Yeşil, "Olay günü sabah evimden çıkarken A.E. birden karşıma çıktı. Otomatik tabancayla önce bana sonra oğluma ateş etti. Oğlum kucağımda vefat etti." dedi.

Yeşil, firari A.E'nin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti.



Yurt Dünya 28.01.2026 11:18:01 0
Anahtar Kelimeler: adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kariyerini bırakarak sinemaya yönelen mühendis, ödüllü filmlere imza atıyor

2

İskenderun ilçesinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

3

Daikin'den tüketimi azaltan yeni nesil Icon Premix kombi

4

Hatay'da sahte altın sattıkları iddia edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi

5

Belen ilçesinde düzenlenen etkinlik ozan ve şairleri buluşturdu

6

Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

7

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Binboğa: Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla yaşıyor

8

Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

9

Hatayspor, 4 futbolcuyu daha transfer etti

10

Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı