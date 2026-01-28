İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da 2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokaktaki 2 kediyi kamyonetiyle ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün 1 ay hayvan barınağında çalışmasına karar verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T'yi (45) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, gazetecilere açıklama yaptı.

Taşgıt, zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.



