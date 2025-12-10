Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı

ADANA - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile İtalya'nın Camerino Üniversitesi işbirliğinde "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" düzenlendi.

Depremlere ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik dayanıklılık, hazırlık ve sürdürülebilir yaklaşımları teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen "KreativEU Projesi" kapsamında ATÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, Türk ve İtalyan bilim insanları bir araya geldi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, program öncesi gazetecilere, İtalya'nın da Türkiye gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi.

İtalyan bilim insanlarının, çalıştayda 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yapılan çalışmaları inceleyeceğini belirten Sözen, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yaptığı planlamalar çerçevesinde şu anda deprem sonrası konut sayısı 450 bine ulaştı. Biz de hem çalıştay hem de saha gezileri düzenledik. Konuklar, bizim ekiple sahada incelemeler yapacak. Bu bir başlangıç. Bizim için çalıştayın sonuç raporu çok daha önemli. Aldığımız aksiyonların verimli olup olmadığını ölçmüş olacağız."

- "Diğer ülkelerin deprem sonrası davranışlarının nasıl olduğunu görmek çok önemli"

Camerino Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emanuele Tondi de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan gelişmeleri takip etmek için ATÜ ile çalıştay planladıklarını anlattı.

İtalya'da 2016'da yaşadıkları depremde çok fazla kayıp verdiklerini dile getiren Tondi, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin güneyi ve İtalya'nın merkezi iki farklı yapıya sahip. Biz bunların arasında kıyaslamayı yaparak tekrar bölgenin sosyoekonomik olarak nasıl kalkınabileceğine dair çalışmalar yürüteceğiz. Tabii ki bu tarz doğal afetler iki taraflı incelenir. İlk faz acil durumun çözülmesi, ikinci faz ise bölgede tekrar yapıların inşa edilmesi. Bu yüzden bizler için diğer ülkelerin deprem sonrası davranışlarının nasıl olduğunu görmek çok önemli."

- "Sadece binaları yeniden yapmakla deprem sonrası çalışmalar tamamlanmıyor"

Camerino Üniversitesinin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Massimo Sargolini de Türkiye'de afetin ardından yeniden yapılaşma aksiyonunun nasıl alındığını öğrenmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

ATÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Sarıbaş ise çalıştayda ortaya çıkacak sonuç ve raporların, ileriye dönük yapı stokunun ihya edilmesine ve alınacak önlemlere olumlu etki sağlayacağını belirtti.

Sarıbaş, bir basın mensubunun dün Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sorusu üzerine, "Japonya'daki depreme, 'derin deprem' diyoruz. Bizim depremlerimiz ise sığ depremler. Yapı stoku ve diğer parametreler orada can kaybı ve yapıların yıkılmasına daha az etkiliyor. Biz de tam tersi bir durum söz konusu." dedi.

Katılımcıların açıklamalarının ardından "sismik risk azaltma araçları ve stratejileri", "deprem sonrası yeniden yapılanmada planlamanın rolü", "Orta İtalya depremi sonrası iyileşme süreci", "yaşayan mirasın korunması ve dayanıklılığı" başlıklarından oluşan çalıştay yapıldı.

Etkinliğe katılan bilim insanları, Kahramanmaraş ve Hatay'da incelemelerde bulunacak.