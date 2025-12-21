Adana'da 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da hakkında 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama", "dolandırıcılık", "iftira", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Ferhat Yusuf K'yi (26) yakalamak için araştırmalarını sürdürdü.
Hakkında 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki caddede yakalandı.
Ferhat Yusuf K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.