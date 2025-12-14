Adana'da "4. Astronomi Gecesi" düzenlendi

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde "4. Astronomi Gecesi" etkinliği yapıldı.



Hayatta Kalma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Uzman Astronom Mahmut Tekeş, katılımcılara uzay bilimi hakkında bilgi verdi.

Kamp ateşinin yakıldığı etkinlikte katılımcılar teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Katılımcılar aynı zamanda uzun pozlama tekniğiyle Geminid meteor yağmurunu fotoğrafladı.

Uzman Astronom Mahmut Tekeş, AA muhabirine, etkinliğin hem eğitici hem de eğlenceli geçtiğini söyledi.

Etkinliğin ikizler meteor yağmuruna denk geldiğini belirten Tekeş, "Etkinliğimiz güneş gözlemiyle başladı. Etkinlikte temel astronomi sunumu gerçekleştirdik. Teleskoplarımızla gökyüzü, gezegen ve ay gözlemi yaptık. Onlarca meteor görme şansı bulduk." diye konuştu.

Katılımcılardan Samet İnce de etkinliğin güzel geçtiğini kaydetti.

Uzay bilimine ilgisinin olduğunu vurgulayan İnce, "Teleskopla gökyüzüne bakma imkanı buldum. Jüpiter, Satürn ve Orion Takımyıldızı gibi uzaydaki yıldızları gözlemledik. Ailemle katıldım, Güzel geçti." dedi.

Karen Yavuz ise etkinliği düzenleyen Tekeş'e teşekkür etti.