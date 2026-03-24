Adana

Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da 50 bin paket kaçak sigara bulunan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirlediği bir kamyoneti takibe alarak merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

KOM ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 50 bin paket kaçak sigara buldu, sürücü V.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Yurt Dünya 24.03.2026 11:32:04
