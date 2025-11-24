Adana'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde içerisinde diş polikliniği ve ambulans merkezi de olan 5 katlı binanın birinci katındaki aile sağlığı merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadaki kişileri tahliye eden ekipler, dumandan kurtulmak için bir odanın penceresine çıkan sağlık çalışanını merdivenle indirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.



