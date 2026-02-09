Adana'da "Akdeniz Diyabet Akademisi 7. Toplantısı" düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'da düzenlenen "Akdeniz Diyabet Akademisi 7. Toplantısı"nda diyabete ilişkin bilimsel gelişmeler, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve klinik uygulamalar ele alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Diyabet Vakfı koordinesinde sağlık kuruluşlarının işbirliğiyle organize edilen toplantı, Adana Müze Kompleksi'nde yapıldı.

Toplantıda, diyabet ve diyabet teknolojileri alanındaki güncel bilimsel gelişmeler, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve klinik uygulamalar ele alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, toplantıdaki konuşmasında, "Müzeler, klasik sergileme alanlarının ötesine geçerek bilimsel toplantılara, akademik üretime ve tematik turizme ev sahipliği yapıyor. Bu, bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.



