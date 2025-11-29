İlginizi Çekebilir

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İki tarafın da silah kullandığı kavgada, Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Ayhan Bozateş (37), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




