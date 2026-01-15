İlginizi Çekebilir

"Boost The Future" programında 7. dönem tamamlandı
Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi
İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız
Citroen Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda ilk zaferini elde etti
Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Kıbrıslıgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Özden Huzurevi’nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu
Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı
Galeri Deniz'de Ağlı Hikayeler sergisinin kapısı sanatseverlere açıldı

Adana'da beyaza bürünen Armutoluğu Yaylası dağcılık tutkunlarına parkur oluyor

Adana

Adana'da beyaza bürünen Armutoluğu Yaylası dağcılık tutkunlarına parkur oluyor

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan 1700 rakımlı Armutoluğu Yaylası, dağcılık meraklılarına temiz havada doğa yürüyüşü ve tırmanış yapma imkanı sunuyor.

Yaz döneminde kamp ve trekking yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Akdağ'ın eteklerindeki yayla, kış aylarında da doğaseverleri ağırlıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen 1700 rakımlı yaylanın yolları, kent merkezinin yanı sıra Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye gibi çevre illerden gelen dağcılık tutkunları için tırmanış parkuru oluyor.

Çam, sedir ve katran ağaçlarının arasındaki karla kaplı yolları aşan ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buluyor.

- "Sis ve kar yağışı eşliğinde müthiş bir ambiyansın içindeydik"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle temiz havada tırmanış yaptıklarını söyledi.

Bölgenin profesyonel ve amatör dağcılar için avantajlar sunduğunu dile getiren Şahin, "Ciddi kar yağışı ve fırtına bize eşlik etti ama geldiğimiz noktada, doğada olmak her şartta çok güzel ve keyifliydi. Oldukça güzel manzaralar vardı. Sis ve kar yağışı eşliğinde müthiş bir ambiyansın içindeydik." dedi.

- "Bulutların üstüne çıktık diyebiliriz"

Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Can da Armutoluğu Yaylası'nı 24 kişilik ekiple ziyaret ettiklerini belirterek, "Buranın her mevsim kendine has bir güzelliği var. Güzel bir parkurda güzel zaman geçirdik. Bu da bize keyif ve mutluluk verdi." diye konuştu.

Dağcılardan Ezgim Geçit de kış aylarında yürüyüş yapmanın keyifli olduğunu vurgulayarak, "Yeri geldi rüzgarda savrulduk yeri geldi üşüdük ama çok güzel bir yürüyüştü. Manzara harikaydı. Bulutların üstüne çıktık diyebiliriz. Herkesin gelip bu deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Eğitim 15.01.2026 12:25:27 0
Anahtar Kelimeler: adana'da beyaza bürünen armutoluğu yaylası dağcılık tutkunlarına parkur oluyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

"Boost The Future" programında 7. dönem tamamlandı

2

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi

3

İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

4

Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız

5

Citroen Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda ilk zaferini elde etti

6

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Kıbrıslıgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Özden Huzurevi’nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi

8

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu

9

Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı

10

Galeri Deniz'de Ağlı Hikayeler sergisinin kapısı sanatseverlere açıldı