İlginizi Çekebilir

Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
Hatay'da istinat duvarının çökmesi 6 araçta hasara yol açtı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bodrum FK-Serikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı
Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
Futbol: Trendyol Süper Lig

Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Adana

Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada M.Ö. ve M.Ç. ile Ş.K. vücutlarının farklı yerlerinden bıçakla yaralandı. Daha sonra Ş.K. ve F.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Yurt Dünya 1.02.2026 00:39:27 0
Anahtar Kelimeler: adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

2

Hatay'da istinat duvarının çökmesi 6 araçta hasara yol açtı

3

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:

4

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

5

Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:

8

Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı

9

Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor

10

Futbol: Trendyol Süper Lig