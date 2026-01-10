Adana'da bir gencin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki gencin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Reşatbey Mahallesi'nde kavga sırasında Enes Doğan'ı (19) bıçaklayıp kaçan zanlının kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, cinayet zanlısı Resul Tayyar Ö'yü (20) Yenibaraj Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlının Doğan'a 4 bin lira borcu olduğu ve parayı ödemediği için tartışma çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi'nde 8 Ocak'ta çıkan kavgada Enes Doğan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.



