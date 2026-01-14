İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da bir kişi sokakta tartıştığı dayısını silahla yaraladı

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, sokakta tartıştığı dayısını tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde A.B. ile dayısı A.T. arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle A.B, dayısı A.T'ye tabancayla ateş açtı.

A.T'nin bacağından vurularak yaralanmasının ardından şüpheli A.B. olay yerinden kaçtı.

Yaralı A.T, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanaye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



14.01.2026 13:44:19
adana'da bir kişi sokakta tartıştığı dayısını silahla yaraladı

