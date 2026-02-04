İlginizi Çekebilir

Adana'da bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Adana

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katında ikamet eden Şevket A. ile eşi Kadriye A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şevket A, eşini bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadriye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibi, bıçakladığı eşinin yanında ağlayan Şevket A'yı gözaltına aldı.

Kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, çiftin üç çocuğunun olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.



