Adana'da birbirlerini darbeden boşanmış çift gözaltına alındı

Adana

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birbirlerini darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan eski karı koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emrah D. (36), velayeti kendisinde olan 9 ve 14 yaşındaki iki çocuğunu yarıyıl tatilinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde ikamet eden eski eşi Tuğba D.'ye (36) bıraktı.

Çocuklarını almak için 1 Şubat'ta adrese giden Yunus Emrah D. ve Tuğba D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada birbirlerini darbeden Yunus Emrah D. ve Tuğba D. karşılıklı şikayette bulundu.

Bunun üzerine eski karı koca gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emrah D. ve Tuğba D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




