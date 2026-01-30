İlginizi Çekebilir

Isparta Defterdarı Mustafa Erdem, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
TÜROFED Başkanı Yağcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yakalandı
Daikin'den Nidapark İstinye'ye yüksek verimli iklimlendirme çözümleri
Mersin'de turizm bölgelerini kapsayan otoyol projesinde çalışmalar sürüyor
Hatay'da park halindeki 8 araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta şehit çocukları için doğum günü programı düzenlendi
Atakaş Hatayspor'da transfer çalışmaları
Antalya'da refüjdeki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yakalandı

Adana

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yakalandı

ADANA - Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip evindeki eşyaya zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Cevriye O'nun evine 27 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşi O.O. geldi.

O.O'nun evdeki eşyaya zarar vermesi ve kendisini darbetmesi üzerine Cevriye O, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla O.O'yu gözaltına aldı.

Cevriye O, gazetecilere, biri yüzde 90 engelli olan çocuklarına bakmak için tarım işçiliği yaptığını söyledi.

Boşanma davalarının yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü anlatan Cevriye O, "Her duruşmaya çıktığımızda eşim, 'Boşanmak istemiyorum, eşimi seviyorum.' diyerek davayı sürekli erteletiyor. Çocuklarımın hiçbir masrafını karşılamıyor. Ben tarım işçiliği yaparak çocuklarım için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Cevriye O, boşanma aşamasında olduğu eşinin tavayla eşyayı kırdığını, kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü.



Yurt Dünya 30.01.2026 11:18:31 0
Anahtar Kelimeler: adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Vali Yılmaz’a Büyük İlgi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta Defterdarı Mustafa Erdem, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

TÜROFED Başkanı Yağcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yakalandı

5

Daikin'den Nidapark İstinye'ye yüksek verimli iklimlendirme çözümleri

6

Mersin'de turizm bölgelerini kapsayan otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

7

Hatay'da park halindeki 8 araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı

8

Kahramanmaraş'ta şehit çocukları için doğum günü programı düzenlendi

9

Atakaş Hatayspor'da transfer çalışmaları

10

Antalya'da refüjdeki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı