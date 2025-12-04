İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı
Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde konuştu:
Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı
Altınözü'nde maaşını TSKGV'ye bağışlayan muhtara teşekkür belgesi
Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı
Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor
Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor
Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi
Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

Adana'da çekiciden cep telefonu çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı

Adana

Adana'da çekiciden cep telefonu çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da arızalanan bir otomobilin yüklendiği çekiciden sürücüye ait cep telefonunu çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'nde 21 Kasım'da arızalı otomobilin yüklendiği çekiciden sürücü Mehmet Ali K'ye ait cep telefonu çalındı.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir binanın güvenlik kamerasından yola çıkarak hırsızlığa karışan 2 şüphelinin otomobille olay yerine geldiğini tespit etti.

Çekiciden sürücüye ait cep telefonunu çaldığı belirlenen Cebrail G. (22) merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Hırsızlık suçlarından emniyette 100'ün üzerinde suç kaydının bulunduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, çaldığı cep telefonunu satıp elde ettiği parayı harcadığını belirttiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, Cebrail G. ile hareket ettiği öne sürülen dayısı İbrahim E'yi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Yurt Dünya 4.12.2025 12:07:43 0
Anahtar Kelimeler: adana'da çekiciden cep telefonu çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı

2

Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde konuştu:

3

Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

4

Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı

5

Altınözü'nde maaşını TSKGV'ye bağışlayan muhtara teşekkür belgesi

6

Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

7

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor

8

Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor

9

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

10

Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı