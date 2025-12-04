Adana'da çekiciden cep telefonu çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da arızalanan bir otomobilin yüklendiği çekiciden sürücüye ait cep telefonunu çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'nde 21 Kasım'da arızalı otomobilin yüklendiği çekiciden sürücü Mehmet Ali K'ye ait cep telefonu çalındı.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir binanın güvenlik kamerasından yola çıkarak hırsızlığa karışan 2 şüphelinin otomobille olay yerine geldiğini tespit etti.

Çekiciden sürücüye ait cep telefonunu çaldığı belirlenen Cebrail G. (22) merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Hırsızlık suçlarından emniyette 100'ün üzerinde suç kaydının bulunduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, çaldığı cep telefonunu satıp elde ettiği parayı harcadığını belirttiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, Cebrail G. ile hareket ettiği öne sürülen dayısı İbrahim E'yi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.