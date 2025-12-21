İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı

ADANA - Adana'da sosyal medya aracılığıyla buluşan gönüllüler, el birliğiyle Seyhan Nehri'nin çevresini çöplerden arındırdı.

Sosyal medyada "Adana cıncık gibi" sloganıyla başlatılan etkinliğe katılan çevre gönüllüleri, Seyhan Nehri'nin Dilberler Sekisi mevkisinde bir araya geldi.

Aralarında sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyelerinin de olduğu yaklaşık 50 kişilik grup, bölgede temizlik yaptı.

Katılımcılar, yürüyüş yolu ve ağaçlık alanlara bırakılan atıkları toplayıp poşetlere yerleştirdi.

Etkinlikte gönüllülere sandviç ve içecek ikram edildi.

Katılımcılardan Akif Temelkuran, AA muhabirine, kentte 60'tan fazla noktada gönüllülerle çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte 70 poşet çöp topladıklarını bildiren Temelkuran, çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.



