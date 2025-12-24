İlginizi Çekebilir

Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı
Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor
Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

Adana

Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen panel, Kozan Adliyesi'nde yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, panelde denetimli serbestlik sisteminin önemini anlattı.

İlçede toplumsal dayanışmanın yüksek olduğunu ifade eden Akbaş, "Geçen yıl 11 okulumuzu müdürlükteki personel ve hükümlülerle ücret almadan boyadık. Müdürlüğümüz, Türkiye'de 149 müdürlük içinde başarı sıralamasında 41. sırada yer alarak birçok il ve ilçeyi geride bıraktı." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panelde, "Bağımlılık, Tedavi ve Denetimli Serbestlik", "Denetimli Serbestlikte Kurumlar Arası Çalışma" ve "Cezasızlık Algısı, Çözüm Önerileri ve Denetimli Serbestlik" başlıklı oturumlar gerçekleşti.

Programa Kozan Adalet Komisyonu Başkanı Göksel Sert, akademisyenler, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, avukatlar ve davetliler katıldı.



Yurt Dünya 24.12.2025 16:48:27 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "denetimli serbestlik" paneli düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı

2

Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

3

Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

4

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

5

Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

6

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

7

El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

8

Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

9

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

10

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama