Adana'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.
Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda lastiği patlayan ambulans, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ekipler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.